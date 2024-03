APRES UN REVE THEATRE GEORGES LEYGUES Villeneuve Sur Lot, vendredi 19 avril 2024.

L’Orchestre de Chambre de Toulouse et les chanteurs de lacompagnie villeneuvoise Oper’Azul nous proposent un toutnouveau programme lyrique avec trois compositeurs de génie.Sous la direction de Gilles Colliard, violoniste virtuose,compositeur et chef d’orchestre, ils nous conduiront avecenthousiasme dans les univers musicaux et poétiques deSchubert, Fauré et Mozart, maîtres incontestés de la mélodieromantique allemande, française et de l’opéra.Au programme : Mélodies de Franz Schubert, second mouvement avec variations de La Jeune fille et la Mortde Schubert, Mélodies de Gabriel Fauré, Symphonie Linz de Mozart et extraits de l’opéra Les Noces de Figaro de Mozart.

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE GEORGES LEYGUES Boulevard de la Republique 47300 Villeneuve Sur Lot 47