Après toutes ces fake-news, faut-il réinventer la presse ? Saint-Jacut-de-la-Mer, 4 mars 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

A une époque où chacun se sent en mesure d’opiner sur tout et n’importe quoi et que notre époque moderne démultiplie les supports professionnels ou pas d’information en continu, les médias inspireraient de plus en plus de défiance, y compris, surtout ( ?), les plus installés, cette presse « mainstream » comme la qualifient souvent les tenants d’une « réinformation » indispensable et pressante. De quoi donc les médias seraient-ils coupables ? Tour à tour, de la propagation de fausses nouvelles, de la consolidation du complotisme ambiant, de relations incestueuses avec les puissances de l’argent et de la politique. Bref, de mensonges qui orienteraient sciemment l’opinion publique vers ce qu’il faut croire, au profit de qui on sait. Est-ce pourtant si simple ? Sans doute y a-t-il en effet un légitime procès à ouvrir, à l’aune de l’histoire longue, celle en particulier d’une presse française volontiers accoquinée. Un verdict sévère mais juste conduira alors Philippe MEYER à dessiner les contours d’un journalisme de terrain réinventé, émancipé et qui sait, digne de foi ?

