Après-ski party à My Beers Arles, 25 février 2022, Arles. Après-ski party à My Beers My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles

2022-02-25 – 2022-02-25 My Beers Allée Du Colonnel Arnaud

Arles Bouches-du-Rhône Au programme:

Dress Code: Combi de ski ( une pression offerte pour ceux qui jouent le jeu)

Distribution de Goodies

Dj Set

Sandwich raclette sur place

Photobox

Canon à neige

Sortez les combis ! Vendredi 25 février, c'est L'APRÈS SKI PARTY dans ton My Beers Arles! Tempête de neige assurée

Service jusqu’à 00h My Beers Allée Du Colonnel Arnaud Arles

