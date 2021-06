Rouen Panorama XXL Rouen, Seine-Maritime [Après Panorama XXL] – Réunion publique du 29 juin 2021 Panorama XXL Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

[Après Panorama XXL] – Réunion publique du 29 juin 2021 Panorama XXL, 29 juin 2021-29 juin 2021, Rouen. [Après Panorama XXL] – Réunion publique du 29 juin 2021

Panorama XXL, le mardi 29 juin à 19:00

Après le h2o de 2010 à 2014, le Panorama XXL de 2014 à 2021, le Hangar 2 se prépare à accueillir un nouveau projet en 2022. Dans ce cadre, la Métropole a ouvert un « dialogue citoyen » pour discuter avec la population des usages possibles de cet espace extérieur et des aménagements à prévoir en conséquence. La réunion publique permettra de partager les princiapux enseignements de cette démarche participative.

Gratuit – Inscription obligatoire

La Métropole Rouen Normandie organise une réunion publique de restitution de la démarche de « Dialogue Citoyen » organisée autour de l’après-panorama XXL. Panorama XXL Quai de Boisguilbert, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T19:00:00 2021-06-29T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Panorama XXL Adresse Quai de Boisguilbert, Rouen Ville Rouen lieuville Panorama XXL Rouen