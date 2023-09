Après-midis Jeux de société pour tous Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 22 novembre 2023

de 15h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Accès libre dans la limite des places disponibles La médiathèque Hélène Berr vous propose une nouvelle fois un après-midi ludique. Disponibles sur place, au

rez-de-chaussée, tous les jeux seront en accès libre avec des bibliothécaires

pour vous accompagner et vous aider (voire même jouer avec vous).

Vous y

trouverez des jeux classiques comme des puzzles, des jeux de cartes, d’échecs,

mais aussi des jeux récents comme Sub-Terra ou Micro Macro : Crime city – Full

house… Si vous avez plutôt l’esprit d’équipe, vous pourrez tenter de gagner

ensemble en jouant à Pandemic, mais si vous voulez gagner seul contre tous, le

jeu Citadelles fera l’affaire !

Avec une sélection de plus de 80

jeux, c’est l’occasion de refaire des parties de grands classiques ou

d’explorer des nouveautés.

Vous pouvez venir seul.e, en famille ou entre ami.es. le mercredi 22 novembre

de 15 h à 20 h

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr

