Après-midis jeux de société à la bibliothèque ! Bibliothèque Colette Vivier Paris

Paris

Après-midis jeux de société à la bibliothèque ! Bibliothèque Colette Vivier, 26 avril 2022, Paris. Le jeudi 05 mai 2022

de 15h00 à 16h00

Le mardi 03 mai 2022

de 15h00 à 16h00

Le jeudi 28 avril 2022

de 15h00 à 16h00

Le mardi 26 avril 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pendant les vacances de printemps, la bibliothèque ouvre sa salle d’animation pour proposer une sélection de jeux de société à ses lecteurs. Saisissez l’occasion de découvrir de nouveaux jeux et venez profiter du plaisir de jouer à plusieurs. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

13 : Brochant (Paris) (157m) : Marché des Batignolles (Paris) (42m)

Contact : 01 42 28 69 94 https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

bibliothèque Colette Vivier

