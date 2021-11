Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Après midi « Wes Anderson » au cinéma Le Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Après midi « Wes Anderson » au cinéma Le Rex Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 4 décembre 2021, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat. Après midi « Wes Anderson » au cinéma Le Rex Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2021-12-04 17:00:00 – 2021-12-04

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 14h30 pour Moonrise Kindom et à 17h pour The French Dispatch au cinéma Rex. 8€/pers pour les 2 films ou 6€/ pers / film ou 4€/pers tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiants, – 18 ans). Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville-saint-leonard.fr Après midi « Wes Anderson » avec deux films « Moonrise Kindom » et « The French Dispatch ».

Moonrise Kingdom, comédie, drame de Wes Anderson avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray.

The French Dispath, comédie, drame, Romance de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray. Rdv à 14h30 pour Moonrise Kindom et à 17h pour The French Dispatch au cinéma Rex. 8€/pers pour les 2 films ou 6€/ pers / film ou 4€/pers tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiants, – 18 ans). Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville-saint-leonard.fr Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT de St Léonard de Noblat

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Boulevard Barbusse Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat lieuville Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat