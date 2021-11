Vichy Vichy Allier, Vichy Après-midi Variétés françaises Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Après-midi Variétés françaises Salle de la Mutualité 32 boulevard du Sichon Vichy

2021-12-12 14:30:00 – 18:00:00

Vichy Allier EUR Après-midi récréatif en musique d’hier et d’aujourd’hui, années 80 organisé par le Comité de quartier Champ Capelet et animé par JPK MUSIQUE, musicien et chanteur.

Entrée donnant droit à une pâtisserie et une boisson. Salle de la Mutualité 32 boulevard du Sichon Vichy

