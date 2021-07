Vichy Vichy Allier, Vichy Après-midi Variétés Françaises Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Après-midi Variétés Françaises Vichy, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Vichy. Après-midi Variétés Françaises 2021-07-11 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-11 19:00:00 19:00:00 Salle de la Mutualité Boulevard de la Mutualité

Vichy Allier EUR Ecouter, fredonner, chanter des standards de la chanson françaises de 1926 à nos jours avec une prédilection pour les années 80. champ.capelet@gmail.com +33 6 67 11 07 77 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Étiquettes évènement : Autres Lieu Vichy Adresse Salle de la Mutualité Boulevard de la Mutualité Ville Vichy lieuville 46.13178#3.4301