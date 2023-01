Après-midi Tricot-Thé Salviac Salviac Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Salviac

Après-midi Tricot-Thé Salviac, 6 février 2023

2023-02-06 14:00:00 – 2023-02-27

Lot Salviac Possibilité d’un atelier supplémentaire le 1er samedi du mois (14h30), sur inscription uniquement. Espace bibliothèque.

Atelier convivial pour tous.

A partir de 8 ans. 2h env.

Petits gâteaux et boissons offerts, livres sur place. La médiathèque intercommunale à Salviac vous propose un atelier tricot avec une tricoteuse aguerrie.

Débutant(e) ou confirmé(e), venez partager vos connaissances et astuces en tricot autour d’un thé ou d’un café !

Salviac

