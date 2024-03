Après-midi Tricot-thé à la médiathèque Salviac, lundi 4 mars 2024.

Après-midi Tricot-thé à la médiathèque Salviac Lot

Lundi

La médiathèque intercommunale à Salviac vous propose un atelier tricot avec une tricoteuse aguerrie.

Débutant(e) ou confirmé(e), venez partager vos connaissances et astuces en tricot autour d’un thé ou d’un café !

Amenez votre laine et vos aiguilles !

Espace bibliothèque.

Atelier convivial pour tous.

A partir de 8 ans. 2h env.

Petits gâteaux et boissons offerts, livres sur place. EUR.

Début : 2024-03-04 14:00:00

fin : 2024-03-25

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie

