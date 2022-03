Après-midi Tic tac jeux salle Camus

Après-midi Tic tac jeux salle Camus, 27 mars 2022, . Après-midi Tic tac jeux

du dimanche 27 mars au lundi 28 mars à salle Camus

Le Conseil Municipal des Jeunes propose une après-midi récréative autour d’un concours de jeux de société, ouvert à toutes les générations à partir de 8 ans. « TIC TOC JEUX» se déroulera le dimanche 27 mars 2022 de 15h à 18h à la salle Camus. Les jeux proposés pour ce tournoi seront : Dames, Uno, Puissance 4 et Dominos.. Les inscriptions se font sur place à partir de 15h, la participation libre sera au profit de l’association Ashalayam ainsi que la buvette. Des bons Cultura seront offerts aux gagnants de chaque jeux proposés. Venez nombreux jouer avec nous ! Le Conseil Municipal des Jeunes propose une après-midi récréative autour d’un concours de jeux de société, ouvert à toutes les générations à partir de 8 ans. « TIC TOC […] salle Camus salle Camus, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T01:00:00 2022-03-27T01:59:00;2022-03-28T01:00:00 2022-03-28T00:59:00

Détails Autres Lieu salle Camus Adresse salle Camus, Cugnaux lieuville salle Camus

salle Camus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//