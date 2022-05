Après-midi thématisées à la piscine de Merdassier Manigod Manigod Catégories d’évènement: 74230

Manigod 74230 Manigod Venez profiter avec vos enfants de ces après-midi thématisées à la piscine de Merdassier. De nombreuses surprises et animations vous attendent pour passer un moment de rigolade ! infos@manigod.com +33 4 50 44 92 44 Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod

