Après-midi thématique « Seniors et Nutrition »

Haute-Saône Pin EUR Le service prévention d’Eliad invite les plus de 60 ans à un après-midi thématique sur le thème de la nutrition, réalisé par un diététicien nutritionniste, le mercredi 6 juillet 2022 de 14 h 30 à 16 h 30, à la mairie de Pin.

Cet après-midi est ouvert à toutes les personnes à partir de 60 ans, il n’est pas nécessaire de bénéficier des services d’Eliad ni de résider sur la commune de Pin.

Au programme : un quiz sur le thème de l’alimentation; Saveurs d’ailleurs pour questionner nos habitudes alimentaires; les sens en éveil pour découvrir les bienfaits des herbes aromatiques et une pause gourmande.

