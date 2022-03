Après-midi théâtre organisée par RCL Sugères Sugères Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sugères

Après-midi théâtre organisée par RCL Sugères, 20 mars 2022, Sugères.

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 16:30:00

Sugères Puy-de-Dôme Sugères EUR 5 5 Pièce de théâtre proposée par ” le Petit Théâtre de Babylas ” – A quelle heure on ment ? Comédie de Vivien Lheraux dans une mise en scène de David Girodot. rclsugeres@gmail.com +33 6 70 52 17 34 Sugères

