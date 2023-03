Après-midi Tarot Salle polyvalente Chazemais ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Chazemais Catégories d’Évènement: Allier

Chazemais

Après-midi Tarot Salle polyvalente, 12 mars 2023, Chazemais ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Chazemais. Après-midi Tarot 1 place du 11 Novembre 1918 Salle polyvalente Chazemais Allier Salle polyvalente 1 place du 11 Novembre 1918

2023-03-12 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-12

Salle polyvalente 1 place du 11 Novembre 1918

Chazemais

Allier Chazemais Tournoi amical par table de 4 joueurs

Inscritpion individuelle obligatoire avant le 10 mars +33 6 08 09 39 01 Salle polyvalente 1 place du 11 Novembre 1918 Chazemais

dernière mise à jour : 2023-02-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Chazemais Autres Lieu Chazemais Adresse Chazemais Allier ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Salle polyvalente 1 place du 11 Novembre 1918 Ville Chazemais ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Chazemais lieuville Salle polyvalente 1 place du 11 Novembre 1918 Chazemais Departement Allier

Chazemais Chazemais ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Chazemais Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chazemais allier bourbonnais attractivite chazemais/

Après-midi Tarot Salle polyvalente 2023-03-12 was last modified: by Après-midi Tarot Salle polyvalente Chazemais 12 mars 2023 1 place du 11 novembre 1918 Salle polyvalente Chazemais Allier Allier ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Chazemais Salle polyvalente Chazemais

Chazemais ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ Chazemais Allier