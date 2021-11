Sainte-Foy Sainte-Foy Sainte-Foy, Seine-Maritime Après-midi sur les traces de Flaubert Sainte-Foy Sainte-Foy Catégories d’évènement: Sainte-Foy

Après-midi sur les traces de Flaubert Sainte-Foy, 5 décembre 2021, Sainte-Foy. Après-midi sur les traces de Flaubert Salle des fêtes Rue du Centre Sainte-Foy

2021-12-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-05 17:00:00 17:00:00 Salle des fêtes Rue du Centre

Sainte-Foy Seine-Maritime Sainte-Foy Passez un agréable après-midi pour célébrer les 200 ans de la naissance de Flaubert! L'Action Culturelle vous propose la lecture de quelques correspondances qu'il a échangées avec un autre grand auteur normand, Guy de Maupassant. Entrée libre avec pass sanitaire!

