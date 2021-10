Orléans Salle Eiffel Loiret, Orléans Après-midi sur la mobilité internationales des jeunes vers l’Allemagne Salle Eiffel Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle Eiffel, le mardi 5 octobre à 14:00

Rejoignez-nous à notre après-midi sur la mobilité internationale des jeunes vers l’Allemagne le 5 Octobre 2021 de 14 heures à 18 heures 30 à la salle Eiffel ! De nombreuses animations sont prévues : l’atelier CV et lettre de motivation avec des conseils individualisés, des ateliers d’animation linguistique pour découvrir l’allemand de façon ludique, des ateliers de connaissance sur la culture allemande, un atelier « speed meeting » où des jeunes témoigneront de leur expérience de mobilité en Allemagne, et des stands d’information de chaque partenaire. N’hésitez plus à nous rejoindre ! Cet événement est organisé par la mairie d’Orléans en partenariat avec le C.R.I.J, l’association CENTRAIDER, l’association CONCORDIA, la D.R.A.J.E.S, la D.A.R.E.I.C, l’O.F.A.J, Pôle Emploi, l’association Orléans-Münster et le Conseil Régional Centre Val de Loire. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Salle Eiffel 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans

