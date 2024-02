Après-midi Super-héros Mairie, Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse, dimanche 25 février 2024.

Intégrez l’académie des Super-héros ! Au programme à 14h30 mini atelier effet spéciaux, escape game et jeu vidéo sur l’écran du cinéma, suivi à 17h du film Batman réalisé par Tim Burton et d’un quiz avec des goodies à gagner ! A partir de 10/12 ans. Film ouvert à tous, aux tarifs habituels.

Batman / De Tim Burton / 1989 / 2h05

Le célèbre et impitoyable justicier, Batman, est de retour. Plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il s’apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker… 5 5 EUR.

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25

Mairie, Avenue Nationale Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

