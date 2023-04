Après-midi spectacle de contes, hommage au conteur Alain Gaussel Parc Clichy Batignolles Martin Luther King, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 15h00 à 17h30

.Tout public. gratuit Arrivées libres

Vingt-cinq conteuses et conteurs, autant d’histoires et une bibliothèque éphémère, pour un après midi de contes en hommage au célèbre conteur Alain Gaussel au parc Martin Luther King.

Un joyeux après-midi conté hommage

Vingt-cinq conteuses et conteurs se réunissent au Parc Martin Luther King, Paris 17, pour un après-midi conté en hommage à Alain Gaussel.

Sur la place, vingt-cinq artistes se succèderont en scène partagée pour raconter des histoires dans l’esprit d’Alain Gaussel : au public présent pour une, deux, trois contes ou bien la totalité du spectacle.

En présence d’Ilona Zanko des éditions Syros

Bibliothèque éphémère des ouvrages d’Alain Gaussel

Mieux connaitre…

Qui donc était cet homme qui s’installait sur un banc et aimantait enfants, familles, réalisateurs, journalistes, photographes, bibliothécaires, conteuses et conteurs, grâce au pouvoir et à l’accomplissement de ses histoires, à l’évidence et à la sincérité de sa présence ?

Ingénieur agronome, fervent militant du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), amoureux de la littérature, il se nourrissait de contes traditionnels, de poésie, d’études sociologiques… Et il écrivait, adaptait, inventait, créait et racontait !

En dehors des sentiers battus et des institutions, il s’installait librement dans les espaces publics, en particulier ceux des quartiers prioritaires de Paris et de banlieue nord, et racontait à qui voulait bien l’écouter. Pour ce public, il est devenu « leur conteur ».

Il portait, avec ses récits dits d’une voix de jeune-homme, une parole citoyenne, pesée, précise, rythmée, amusante, espiègle, qui renvoyait aux fonctions essentielles du conte : le partage, le rassemblement, une source de repères collectifs.

Il fait partie des conteurs du Renouveau du conte, a fait des émules parmi les générations suivantes. L’équipe de Calliope s’en est inspiré lors de son projet « Les Impromptus » et en 2023 « Les Insolites »

Lire, écouter, voir

En écho à l’hommage rendu par Calliope, les conteuses, conteurs et associations parisiennes, dimanche 14 mai au Parc Martin Luther King, Paris 17, qui a connu Alain quelques décennies plus tôt, nous présentons une page thématique et documentaire, un témoignage de son parcours, son savoir-faire et son expérience, de sa démarche, atypiques, inspirants, riches d’enseignements.

Parmi les nombreuses explorations et les témoignages, une aventure en particulier nous a été racontée, qui n’avait pas encore trouvé de transmission possible : sa rencontre avec les bibliothécaires de Bagnolet, notamment Lise Durousseau ainsi que Céline Murcier, Dominique Macé et Véronique Soulé qui œuvraient pour l’association « Livres au trésor », centre de documentation sur le livre de jeunesse créé en 1989 – depuis disparue, à l’initiative du Conseil Général de Seine-Saint-Denis en coopération avec la ville de Bobigny.

Elles l’ont interviewé, enregistré ses racontées, retranscrit certaines histoires telles qu’il les racontait à la bibliothèque, consigné son répertoire entre 1989 et 1996. Elles ont confié leurs archives inédites à Calliope, pour que, fidèles à l’esprit d’Alain Gaussel, elles soient accessibles à tous, sans contrepartie.

Consulter la page thématique

Alain Gaussel, le Monsieur qui raconte des histoires

Parc Clichy Batignolles Martin Luther King 147, rue Cardinet 75017 Paris

Contact : https://www.association-calliope.fr/ contact@association-calliope.fr https://www.facebook.com/calliopelittoral/ https://www.facebook.com/calliopelittoral/ https://www.association-calliope.fr/

