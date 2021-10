Ferel Médiathèque Jacques Douy Ferel, Loire-Atlantique Après-midi spécial : Jeux de société Médiathèque Jacques Douy Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Médiathèque Jacques Douy, le mercredi 27 octobre à 14:30

Une immersion dans le monde du jeu pour un après-midi en famille ou entre amis animé par Antoine, ludothécaire, de la Maison des Jeux de Nantes. Venez profiter d’un moment chaleureux à la découverte de jeux en tous genres. Une gamme de jeux de société contemporains : d’adresse, de stratégie, de réflexion, de rapidité… seront disponibles pour le plaisir des petits et des grands !

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:30:00

