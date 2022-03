Après-midi riding – Festival UP ! Skatepark de Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Après-midi riding – Festival UP ! Skatepark de Rezé, 2 avril 2022, Rezé. 2022-04-02

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Un après-midi au skatepark de Rezé pour découvrir différentes facettes de la glisse urbaine, du skate au longboard dancing.Au programme : – Démonstrations de skate et longboard dancing- Sensibilisation au skate avec Azymute Skate Club – dès 7 ans- Sensibilisation au longboard dancing avec le Salty clan – dès 7 ans- Workshop de fabrication de planches avec l’atelier Bye Bye – dès 12 ans Planches et protections à disposition sur place. Durée : 4h Dans le cadre du Festival UP ! (1er au 8 avril 2022) Skatepark de Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Skatepark de Rezé Adresse Rue du Château de Rezé Ville Rezé lieuville Skatepark de Rezé Rezé Departement Loire-Atlantique

Skatepark de Rezé Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Après-midi riding – Festival UP ! Skatepark de Rezé 2022-04-02 was last modified: by Après-midi riding – Festival UP ! Skatepark de Rezé Skatepark de Rezé 2 avril 2022 Nantes Skatepark de Rezé Rezé

Rezé Loire-Atlantique