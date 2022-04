Après-midi Récréatifs – Ferme Musée Grand’Combe-Châteleu

Après-midi Récréatifs – Ferme Musée Grand’Combe-Châteleu, 28 avril 2022, . Après-midi Récréatifs – Ferme Musée Grand’Combe-Châteleu

2022-04-28 – 2022-04-28 EUR 14 Rendez-vous aux Fermes Musées pour un après-midi récréatif avec au programme atelier créatif sur le thème de saison avec l'association Autour d'un Jardin, des jeux et un goûter. Réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation uniquement.

