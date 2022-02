Après-midi récréatif : Spectacle « Dessine-moi une chanson » Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Après-midi récréatif : Spectacle « Dessine-moi une chanson » Dinard, 23 avril 2022, Dinard. Après-midi récréatif : Spectacle « Dessine-moi une chanson » COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard

2022-04-23 16:00:00 – 2022-04-23 COSEC 29 Rue Gouyon Matignon

Dinard Ille-et-Vilaine Par la Compagnie « Tout le monde il est bouh ».

Public familial, à partir de 3 ans. Cette année, le traditionnel carnaval se transforme en après-midi récréatif afin d’éviter un rassemblement trop important. En effet, plusieurs milliers de personnes y assistent tous les ans. Mais la ville de Dinard n’oublie pas les enfants pour autant et offre une alternative ! La compagnie « Tout le monde il est bouh ! » viendra jouer son spectacle « Dessine-moi une chanson » : Quand Marcelo commence à jouer de la musique, Harmonie fait danser ses crayons et ses éponges sur une grande feuille de dessin. Samedi 23 avril 2022 – 16 h – COSEC +33 2 99 16 00 00 Par la Compagnie « Tout le monde il est bouh ».

