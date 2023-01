Après-midi récréatif avec Claire Dé Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Après-midi récréatif avec Claire Dé Saint-Maixent-l'École, 7 juin 2023, Saint-Maixent-l'École . Après-midi récréatif avec Claire Dé Médiathèque Aqua-Libris Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres

2023-06-07 14:00:00 – 2023-06-07 17:00:00

Deux-Sèvres Médiathèque Aqua-Libris En compagnie de la photographe plasticienne Claire Dé, venez créer un mini studio photos aux

couleurs pétillantes.

Vous pourrez expérimenter la mise en scène d’objets de toute sorte et vous familiariser avec les techniques photographiques. Pour toute la famille

