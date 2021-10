Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun, Seine-Maritime Après midi récréatif autour de Noël Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Catégories d’évènement: Le Bourg-Dun

Après midi récréatif autour de Noël Le Bourg-Dun, 15 décembre 2021, Le Bourg-Dun. Après midi récréatif autour de Noël Le Bourg-Dun

2021-12-15 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-15 17:00:00 17:00:00

Le Bourg-Dun Seine-Maritime Le Bourg-Dun Après-midi récréatif pour les enfants de 3 à 10 ans, autour de Noël.

Ateliers créatifs (boules de Noël, coloriage, lettre au Père Noël…), culinaire (fabrication, décoration de sablé). L’après midi se terminera par un goûter Après-midi récréatif pour les enfants de 3 à 10 ans, autour de Noël.

luciepupin@hotmail.fr +33 6 78 74 20 99

