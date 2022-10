Après midi récréatif au centre aquatique Rocroi Rocroi Catégorie d’évènement: Rocroi

Après midi récréatif au centre aquatique Rocroi, 29 octobre 2022, Rocroi. Après midi récréatif au centre aquatique

Avenue Moreau Rocroi

2022-10-29 – 2022-10-29 Avenue Moreau Rocroi Ardennes Rocroi Maquillage de 14h30 à 17h45structure gonflable bulles gonflables ambiance halloween lots de bonbons à gagner un espace détente à gagner +33 3 24 52 64 12 Avenue Moreau Rocroi

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégorie d’évènement: Rocroi Autres Lieu Rocroi Adresse Avenue Moreau Ville Rocroi lieuville Avenue Moreau Rocroi

Rocroi Rocroi https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocroi/

Après midi récréatif au centre aquatique Rocroi 2022-10-29 was last modified: by Après midi récréatif au centre aquatique Rocroi Rocroi 29 octobre 2022

Rocroi