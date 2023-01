Après-midi récréatif à Saint-Privat des Prés Saint Privat en Périgord Saint Privat en Périgord Saint Privat en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

Après-midi récréatif à Saint-Privat des Prés Saint Privat en Périgord, 5 janvier 2023, Saint Privat en Périgord Saint Privat en Périgord. Après-midi récréatif à Saint-Privat des Prés Le Bourg Saint-Privat Saint Privat en Périgord Dordogne

Dordogne Saint Privat en Périgord Jeudi 05 janvier à la salle des fêtes de Saint-Privat des Près, après-midi récréatif proposé par l’association » La Récré des Aînés »: jeux, jeux de cartes…

