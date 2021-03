Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Après midi Randonnée & Méditation Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Après midi Randonnée & Méditation, 18 avril 2021-18 avril 2021, Pléneuf-Val-André. Après midi Randonnée & Méditation 2021-04-18 14:00:00 – 2021-04-18 17:30:00

Nous partirons randonner sur les chemins de campagne et/ou les sentiers côtiers. Organisé par Le Fil du Yoga. Limité à 10 personnes, sur inscription obligatoire. +33 6 09 39 41 80 http://www.le-fil-du-yoga.fr/

