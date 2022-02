Après-midi Provençale Plan-de-Cuques, 20 février 2022, Plan-de-Cuques. Après-midi Provençale Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-de-Cuques

2022-02-20 – 2022-02-20 Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques 12 12 Après-midi Provençale organisée par Li Galejaire Planen.

Animation avec la chorale Canto – Miejour.

Le Trio – Plan-Planet : Chants, galoubet, tambourin et l’Orchestre de Jean Bernard Plantevin.

Avec dégustation d’oreillettes et boissons.



Sur réservation. Après-midi Provençale des Galejaire Planen. +33 6 80 43 66 73 Après-midi Provençale organisée par Li Galejaire Planen.

Animation avec la chorale Canto – Miejour.

Le Trio – Plan-Planet : Chants, galoubet, tambourin et l’Orchestre de Jean Bernard Plantevin.

Avec dégustation d’oreillettes et boissons.



Sur réservation. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-de-Cuques

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Plan-de-Cuques Autres Lieu Plan-de-Cuques Adresse Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Ville Plan-de-Cuques lieuville Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-de-Cuques Departement Bouches-du-Rhône

Après-midi Provençale Plan-de-Cuques 2022-02-20 was last modified: by Après-midi Provençale Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques 20 février 2022 Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône