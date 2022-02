Après-midi Portes Ouvertes au Cepreco Cepreco Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Après-midi Portes Ouvertes au Cepreco Cepreco, 23 février 2022, Roubaix. Après-midi Portes Ouvertes au Cepreco

Cepreco, le mercredi 23 février à 13:00

Venez rencontrer nos apprenants et nos équipes de 13h à 17h le mercredi 23 février au Cepreco à Roubaix (45 avenue André Chénier). Nos 4 domaines de formation : – Communication Omnicanal – Commerce, Vente et Marketing – Design d’Espace – Gestion, Administration et Ressources Humaines [[https://bit.ly/3rX1MX5](https://bit.ly/3rX1MX5)](https://bit.ly/3rX1MX5)

Entrée libre

Le Cepreco, centre de formation, ouvre ses portes le 23 février Cepreco 45 avenue André Chénier 59100 Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T13:00:00 2022-02-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Cepreco Adresse 45 avenue André Chénier 59100 Ville Roubaix lieuville Cepreco Roubaix Departement Nord

Cepreco Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Après-midi Portes Ouvertes au Cepreco Cepreco 2022-02-23 was last modified: by Après-midi Portes Ouvertes au Cepreco Cepreco Cepreco 23 février 2022 Cepreco Roubaix roubaix

Roubaix Nord