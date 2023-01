Après-midi poétique “La Baie en Poésie” Saint-Jean-le-Thomas, 10 juin 2023, Saint-Jean-le-Thomas .

Après-midi poétique “La Baie en Poésie”

Espace Jacques Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas 50530

2023-06-10 14:30:00 14:30:00 – 2023-06-10

Espace Jacques Auriac Chemin du Vieux Château

Saint-Jean-le-Thomas

50530

Lors d’une après-midi, les arts se croisent et communiquent : la peinture, la musique, le chant et la poésie s’associent. Lectures de poèmes, chants, compositions musicales et acoustiques.

L’après-midi se clôturera par la remise des prix du 18e concours de poésie organisée par La Baie en Poésie.

Entrée libre – tout public.

association.labaieenpoesie@outlook.fr +33 6 47 33 88 55 http://baieenpoesiesaintjeanlethomas.over-blog.com/

Espace Jacques Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas

