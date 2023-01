Après-midi poésie Ault Ault Catégories d’Évènement: Ault

Somme Après-midi poésie : thème libre

Venez lire ou écouter des textes d’auteurs connus ou inconnus.

Animé par François Grandeau. Réservation souhaitée à la Bibliothèque bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 21 Ault

