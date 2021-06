Après-midi Piano’thé Pierre-de-Bresse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Pierre-de-Bresse.

Après-midi Piano’thé 2021-07-04 – 2021-07-04 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse

EUR Cet été, le musée s’ouvre, toujours un peu plus, à la musique. L’Écomusée vous propose des dimanches musicaux d’exception dans l’ambiance feutrée du salon de thé du château.

04/07/2021 : Pauline Brassac, Sylvain Wurmser, Thomas Kaltembacher

11/07/2021 : Chambre Symphonique

18/07, 25/07 et 01/08/2021 : Harald Schlude

08/08/2021 : Constance Grad

15/08/2021 : Myrna Faucompré et Valentin Moretto

29/08/2021 : Amélie Romain et Rafael Hernandez

Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

Entrée gratuite mais consommation au salon de thé obligatoire.

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/

Cet été, le musée s’ouvre, toujours un peu plus, à la musique. L’Écomusée vous propose des dimanches musicaux d’exception dans l’ambiance feutrée du salon de thé du château.

04/07/2021 : Pauline Brassac, Sylvain Wurmser, Thomas Kaltembacher

11/07/2021 : Chambre Symphonique

18/07, 25/07 et 01/08/2021 : Harald Schlude

08/08/2021 : Constance Grad

15/08/2021 : Myrna Faucompré et Valentin Moretto

29/08/2021 : Amélie Romain et Rafael Hernandez

Réservation obligatoire au 03 85 76 27 16.

Entrée gratuite mais consommation au salon de thé obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par