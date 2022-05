Après-midi patois Saint-Germain-du-Bois, 3 juillet 2022, Saint-Germain-du-Bois. Après-midi patois Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois

2022-07-03 – 2022-07-03 Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation

Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire Saint-Germain-du-Bois EUR Des petites histoires aux légendes en passant parfois par les improvisations, les séances peuvent être agrémentées du son de la musette et rappeler l’ambiance des veillées d’autrefois. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 Des petites histoires aux légendes en passant parfois par les improvisations, les séances peuvent être agrémentées du son de la musette et rappeler l’ambiance des veillées d’autrefois. Route de Sens Maison de l’agriculture et de l’alimentation Saint-Germain-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-du-Bois, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Germain-du-Bois Adresse Route de Sens Maison de l'agriculture et de l'alimentation Ville Saint-Germain-du-Bois lieuville Route de Sens Maison de l'agriculture et de l'alimentation Saint-Germain-du-Bois Departement Saône-et-Loire

Après-midi patois Saint-Germain-du-Bois 2022-07-03 was last modified: by Après-midi patois Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois 3 juillet 2022 Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire