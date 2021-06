Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois 71330, Saint-Germain-du-Bois Après-midi patois Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois Catégories d’évènement: 71330

Saint-Germain-du-Bois

Après-midi patois Saint-Germain-du-Bois, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Germain-du-Bois. Après-midi patois 2021-07-04 – 2021-07-04 Maison de l’agriculture et de l’alimentation 34 route de Pierre

Saint-Germain-du-Bois 71330 Saint-Germain-du-Bois Des petites histoires aux légendes en passant parfois par les improvisations, les séances peuvent être agrémentées du son de la musette et rappeler l’ambiance des veillées d’autrefois. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 Des petites histoires aux légendes en passant parfois par les improvisations, les séances peuvent être agrémentées du son de la musette et rappeler l’ambiance des veillées d’autrefois.

Détails Catégories d’évènement: 71330, Saint-Germain-du-Bois Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Germain-du-Bois Adresse Maison de l'agriculture et de l'alimentation 34 route de Pierre Ville Saint-Germain-du-Bois lieuville 46.7526#5.2448