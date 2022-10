APRÈS-MIDI PASSEURS DE MÉMOIRE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

APRÈS-MIDI PASSEURS DE MÉMOIRE Doué-en-Anjou, 13 novembre 2022, Doué-en-Anjou. APRÈS-MIDI PASSEURS DE MÉMOIRE

Doué-la-Fontaine Rue de Taunay Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Rue de Taunay Doué-la-Fontaine

2022-11-13 – 2022-11-13

Rue de Taunay Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire Dimanche 13 novembre 2022, venez participer à une « après-midi passeurs de mémoire ». Au programme : projections de films, témoignages et goûter des passeurs de mémoire avec le centre socioculturel du douessin, Uni’Pop, Avenir. contact@les-perrieres.com +33 2 41 59 71 29 https://les-perrieres.com/ Rue de Taunay Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Rue de Taunay Doué-la-Fontaine Ville Doué-en-Anjou lieuville Rue de Taunay Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

APRÈS-MIDI PASSEURS DE MÉMOIRE Doué-en-Anjou 2022-11-13 was last modified: by APRÈS-MIDI PASSEURS DE MÉMOIRE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou 13 novembre 2022 Doué-en-Anjou Doué-la-Fontaine Rue de Taunay Doué-en-Anjou Maine-et-Loire maine-et-loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire