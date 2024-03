Après-midi olympique des familles Orgères-en-Beauce, samedi 13 avril 2024.

Après-midi olympique des familles Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Enfants, ados, parents, grands-parents, vous trouverez forcément de quoi passer un bon moment !Familles

L’école et l’Apeo vous invitent à fêter le sport et le bien être le 13 avril prochain !

Plus de 15 partenaires seront présents et des sportifs de haut niveau nous feront l’honneur de leur présence !

Les enfants seront invités à défiler en portant la flamme olympique, avant de participer aux ateliers sportifs et handisportifs, aux expositions, aux interventions bien être, aux jeux…

Pour finir la journée de manière festive, nous danserons tous ensemble lors d’une Zumba party !

Réservation en flashant le QR code sur l'affiche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Place du Gymnase

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

