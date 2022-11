Après-midi numérique Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

De 14h à 16h à la médiathèque

Atelier gratuit – A partir de 6 ans

Animé par Marie-Marcelle Davidson, conseillère numérique de Haute-Corrèze Communauté. Imaginez un livre qui s’animerait devant vos yeux ? C’est possible grâce à la réalité augmentée. Lorsque la tablette ou le smartphone passent au-dessus des pages, les décors et personnages prennent vie laissant place à de magnifiques illustrations animées. Le lecteur peut toucher l’écran afin d’agir sur les personnages, les décors et déclencher des animations.

A découvrir également lors de cet atelier : des casques virtuels pour plonger dans un univers en 3 D et une application pour animer des coloriages.

