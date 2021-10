Après-midi Mystérium Riec-sur-Bélon, 30 octobre 2021, Riec-sur-Bélon.

Après-midi Mystérium 2021-10-30 – 2021-10-30 Médiathèque espace mélanie 2 Rue des Gentilshommes

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon

Venez jouer à Mystérium, un jeu d’enquête coopératif dans lequel tous les joueurs sont unis dans un même but: découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le manoir et lui apporter la paix !

14h et 15h30 Tout public, sur inscription.

mem-accueil@riecsurbelon.bzh +33 2 98 06 50 30

