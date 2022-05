Après-midi musical Théâtre Batucada

Après-midi musical Théâtre Batucada, 22 juin 2022, . Après-midi musical Théâtre Batucada

2022-06-22 18:30:00 – 2022-06-22 Après-midi musical Théâtre Batucada

Par les élèves de l’Ecole de musique d’Amboise Après-midi musical Théâtre Batucada

Par les élèves de l’Ecole de musique d’Amboise Après-midi musical Théâtre Batucada

Par les élèves de l’Ecole de musique d’Amboise dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville