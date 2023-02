Après-midi musical Saint-Boil, 5 mars 2023, Saint-Boil . Après-midi musical Place de la Salle des Fêtes Salle des fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes

2023-03-05 – 2023-03-05

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes

Saint-Boil

Saône-et-Loire Un après-midi en musique, avec tout deux qui ont joué avec Michel CHEVALIER et qui joueront sans lui en son hommage. Libre participation pour les musiciens.

Musique à danser, à écouter, entrecoupées d’entractes. Buvette de produits locaux à déguster avec les amis et avec modération.

Michel DUCHAMPS, Patrick QUEUCHE, Claudius, Les accornemuse et la musique Trad, Ô et la musique irlandaise et bien d’autres. Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

