Après-midi musical festif et récréatif Place Sainte Anne Trégastel, dimanche 24 mars 2024.

Au programme Air Groove, Tregor Swing Fest Band, Mata Hari Afrobeat.

Activités encadrées et gratuites pour enfants et adolescents.

Buvette, Crêpes et gâteaux, Stand d’information. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:30:00

fin : 2024-03-24

Place Sainte Anne Centre des Congrès

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne soizigtregastell@gmail.com

