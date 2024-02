Après-midi ludique + goûter Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern, vendredi 8 mars 2024.

Le Tri Porteur, on y vient pour dénicher de chouettes articles à prix solidaire, pour apprendre et partager ses savoir-faire ou encore pour y rencontrer de super-bénévoles… mais pas que ! En mars, la recyclerie vous propose de venir découvrir de quelle façon on peut sauver des objets, préserver les ressources naturelles et mettre une pierre à l’édifice solidaire, tout en s’amusant ! Au programme : jeux, quizz, mini-épreuves sportives , adaptées à toutes et tous. .

Date et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08 16:00:00

Recyclerie Le Tri Porteur 11A rue des Glénan

Plouédern 29800 Finistère Bretagne animation@letriporteur.bzh

