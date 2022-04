APRES-MIDI LUDIQUE ET MUSICALE Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

APRES-MIDI LUDIQUE ET MUSICALE Les Moutiers-en-Retz, 15 août 2022, Les Moutiers-en-Retz. APRES-MIDI LUDIQUE ET MUSICALE Place de l’Eglise Madame Jardin de la Mairie Les Moutiers-en-Retz

2022-08-15 14:00:00 – 2022-08-15 17:30:00 Place de l’Eglise Madame Jardin de la Mairie

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Jeux surdimensionnés pour tous les âges, pour jouer seul, à deux ou à plusieurs. Du Swing, du Jazz manouche, de la Rumba viendront rythmer votre après-midi. +33 2 40 82 74 00 Place de l’Eglise Madame Jardin de la Mairie Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Les Moutiers-en-Retz Adresse Place de l'Eglise Madame Jardin de la Mairie Ville Les Moutiers-en-Retz lieuville Place de l'Eglise Madame Jardin de la Mairie Les Moutiers-en-Retz Departement Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moutiers-en-retz/

APRES-MIDI LUDIQUE ET MUSICALE Les Moutiers-en-Retz 2022-08-15 was last modified: by APRES-MIDI LUDIQUE ET MUSICALE Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz 15 août 2022 Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique