Vallet Vallet Loire-Atlantique, Vallet APRES MIDI LUDIQUE ET FAMILIALE “ICI TOUT COMMENCE “A LA DECOUVERTE DU CENTRE VILLE DE VALLET Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

APRES MIDI LUDIQUE ET FAMILIALE “ICI TOUT COMMENCE “A LA DECOUVERTE DU CENTRE VILLE DE VALLET Vallet, 25 septembre 2021, Vallet. APRES MIDI LUDIQUE ET FAMILIALE “ICI TOUT COMMENCE “A LA DECOUVERTE DU CENTRE VILLE DE VALLET 2021-09-25 15:00:00 – 2021-09-25 19:00:00

Vallet Loire-Atlantique Vallet La ville dispose d’une diversité de commerces et de structures. Afin de valoriser ces atouts, elle a choisi, en partenariat avec les commerçants valletais, de doter le cœur de ville d’une identité graphique. Un logo et un guide ont étés réalisés présentant l’ensemble des services disponibles à Vallet .///

Le logo et le guide seront inaugurés le 25 septembre prochain lors d’un événement créé pour l’occasion. Un jeu de piste permettra aux participants , seuls ou en équipe, de déambuler, de découvrir la ville de façon ludique. Les gagnants seront récompensés. D’autres animations familiales seront organisées sur la place Charles de Gaulle pendant l’après-midi. Vous pourrez y découvrir notamment un concert de piano, un photomaton, des jeux en bois…///

Attention : Des protocoles sanitaires pourront être appliqués en fonction de la réglementation en vigueur au moment de l’événement. Selon la situation, cet événement pourra être annulé ou reporté. Merci de votre compréhension. Animations familiales, Jeu de Piste, animation musicales, et autres jeux à Vallet pour cet après midi ludique “Partez a la decouverte de votre Centre Ville !” le samedi 25 septembre de 15h à 19h +33 2 40 33 92 00 https://www.vallet.fr/ici-tout-commence/ La ville dispose d’une diversité de commerces et de structures. Afin de valoriser ces atouts, elle a choisi, en partenariat avec les commerçants valletais, de doter le cœur de ville d’une identité graphique. Un logo et un guide ont étés réalisés présentant l’ensemble des services disponibles à Vallet .///

Le logo et le guide seront inaugurés le 25 septembre prochain lors d’un événement créé pour l’occasion. Un jeu de piste permettra aux participants , seuls ou en équipe, de déambuler, de découvrir la ville de façon ludique. Les gagnants seront récompensés. D’autres animations familiales seront organisées sur la place Charles de Gaulle pendant l’après-midi. Vous pourrez y découvrir notamment un concert de piano, un photomaton, des jeux en bois…///

Attention : Des protocoles sanitaires pourront être appliqués en fonction de la réglementation en vigueur au moment de l’événement. Selon la situation, cet événement pourra être annulé ou reporté. Merci de votre compréhension. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Vallet Adresse Ville Vallet lieuville 47.16083#-1.26577