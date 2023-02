Après-midi LOTO Salle culturelle et événementielle Le Renouard Catégories d’Évènement: Le Renouard

2023-02-26 14:00:00 – 2023-02-26 18:00:00

Orne 5 parties. Ouverture des portes à 13h00.

Beaux lots : Télévision, Smartbox, Enceinte lumineuse avec micro, Raclette Pierrade, Cible fléchettes électronique, etc…

Réservation conseillée. Tout public. Accessible aux fauteuils roulants.

