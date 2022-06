Après-midi loisirs

Après-midi loisirs, 29 juillet 2022, . Après-midi loisirs



2022-07-29 – 2022-07-29 Après-midi loisirs.

Envie d’une animation gonflable originale, sportive et ludique ?

Venez vous divertir au mur d’escalade et aux jeux gonflables installés à la zone de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan. Gratuit.

Venez vous divertir au mur d’escalade et aux jeux gonflables installés à la zone de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan.

Gratuit.

Horaires : de 14h à 18h.

