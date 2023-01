Après-midi lecture et nature pour les plus petits à Mondoubleau Mondoubleau Mondoubleau Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Mondoubleau Après-midi lecture et nature pour les plus petits à Mondoubleau. Temps de lecture sur le thème des petites bêtes et initiation à la protection de la nature : mes premiers pas pour aider la planète avec de bons gestes, spécialement à destination des petits. Durée : 2h. Animation réservée aux enfants de moins de 6 ans et à leurs parents. Réservation obligatoire auprès de la médiathèque au 02.54.80.75.40 ou sur mediatheque@cccollinesperche.fr. Animation en partenariat avec Perche Nature et la médiathèque Jules Verne. Pixabay

