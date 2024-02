Après-midi lecture et dédicace de Guy Cespedes Salle Marie Dupiol Bouglon, samedi 16 mars 2024.

Né dans une Algérie déchirée par la guerre et les attentats, Guy Cespedes connaîtra le déracinement puis l’exil vers les landes, une terre d’adoption désormais chère à son cœur.

Son premier roman autobiographique Quitter Sidi lui donne le goût de l’écriture, mais aussi celui des rencontres et des échanges avec les lecteurs.

Son aventure d’auteur se poursuit par un deuxième ouvrage intitulé Le Fer et la Flamme , un voyage romanesque aux confins du Sahara occidental, jusqu’aux Landes de Gascogne.

Son troisième ouvrage, un nouveau rivage , propose une histoire contemporaine imprégnée d’émotion et fertile en rebondissement.

Goûter offert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

Salle Marie Dupiol Le bourg

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 4ventsdublouglonnais@gmail.com

